5 yaşındaki Eylül, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu Ana Sınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Eylül Zehra Özyurt, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak herkesi kendisine hayran bıraktı.

İnsanların İstiklal Marşının manevi ağırlığını her yaşta hissetmesi gerektiğini belirten Ana Sınıf Öğretmeni Selin Ağçay, “ İlçemizde düzenlenecek olan İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasını duyduğumuzda öğrencim Eylül Zehra Özyurt hemen ilgisini belli etti. O yüzden yarışmaya katılmasını istedim ve kısa bir zamanda İstiklal Marşının 10 kıtasını da ezberledi. Kendisinin bu yarışmada başarılı olacağını düşünüyorum. Biz öğretmenler İstiklal Marşını sadece okutmak değil, aynı zamanda ruhunu, anlamını ve önemini çocuklarımıza benimsetmeye çalışıyoruz. Umarım bu konuda başarılı oluyoruzdur.” dedi.

Anne Fatma Özyurt, kızı Eylül Zehra'nın öğretmeninin kendisine İstiklal Marşı'nı ezberleme görevi vermesinin ardından çok kısa bir sürede İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da ezberleyerek kendilerini çok şaşırttığını söyledi.