İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

50 adet kuş evi ağaçlara bırakıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kuşların soğuktan korunması ve barınması için belediye tarafından yaptırılan 50 adet kuş evi ağaçlara bırakıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kuşların soğuktan korunması ve barınması için belediye tarafından yaptırılan 50 adet kuş evi ağaçlara bırakıldı.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Yaklaşan kış aylarında kuşların soğuktan korunmaları ve barınmaları için, ilçemiz mesire alanına kuşların kendilerini güvende hissedebileceği, özel tasarlanmış 50 adet kuş evi yerleştirildi. Doğal hayatı korumak ve doğaya sahip çıkmak hepimizin görevidir'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.