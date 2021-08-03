58 geçici işçi alımı için sözlü mülakat

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işçi alımı duyurusu sonucu, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesine alınacak olan 52 orman işçisi, 2 aşçı ve 4 tamir bakım işçisi olmak üzere toplamda 58 geçici işçi alımı için yapılan sözlü mülakatlar tamamlandı.

Aşçı ve tamir bakım işçisi olarak görev yapacak olan ve sözlü mülakata giren, tüm adaylar mülakat sonrası uygulamalı sınava tabi tutuldu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Başkanlığını Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısının yaptığı ve konunun uzmanlarından oluşan Sınav Komisyonu tarafından yapılan uygulamalı sınavda adayların kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yetenekleri ölçüldü.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde geçici işçi pozisyonunda orman işçisi olarak çalışmak üzere müracaat edenlerden noter kurası sonucu asil olarak belirlenen ve sözlü mülakata katılan adayların fiziki uygulama sınavlarına 03 - 05 Ağustos 2021 tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Kampüsünde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Spor Tesislerinde yapılacak.

Aşçı ve tamir bakım işçisi olarak görevlendirilmek üzere alımı yapılacak olan adayların uygulamalı sınavları Covid-19 salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edilerek gerçekleştirildi.