1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kütahyalı 58 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından hazırlanan 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' törenle verildi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan tören Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlatıldığı filmin gösterimiyle devam etti.

Türklerin uğradığı zulme ve baskıya son vermek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk tarihinde önemli bir kahramanlık örneği olduğunu ifade eden Vali Ömer Toraman, “Kahramanlık ruhu Türk milletinin her ferdinde vardır ve şartlar oluştuğu takdirde her yerde ortaya çıkar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde bu harekatın planlanmasından uygulamasına kadar emeği geçen herkesin büyük payı var. En büyük pay şüphesiz ölümü göze alarak göğüs göğüse mücadele eden şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimize ait. Sizin cesaretiniz, fedakârlığınız ve dirayetinizle bu başarı elde edildi” dedi.

Tarihin hiçbir şeyi unutmayarak muhafaza ettiğini belirten Vali Toraman, “İnşallah gelecek nesiller de bu hadiseleri dinleyerek, okuyarak ve öğrenerek aynı kahramanlık ruhu taşımaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün yöneticilerine şükranlarımızı arz ediyor, bu kadirşinaslığı gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Dr. Ömer Toraman ile protokol üyeleri tarafından 58 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Törene; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, Kıbrıs gazileri ile aileleri katıldı.