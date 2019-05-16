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6 yaşındaki çocuk İstiklal Marşını ezbere okudu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi anasınıfı öğrencilerinin yıl sonu gösterisi sırasında İstiklal Marşı’nın 7 kıtasını ezbere okuyan 6 yaşındaki Melis Ece Akbulut, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi anasınıfı öğrencilerinin yıl sonu gösterisi sırasında İstiklal Marşı'nın 7 kıtasını ezbere okuyan 6 yaşındaki Melis Ece Akbulut, izleyenlerden büyük alkış aldı.


Meslek Yüksekokulu Amfisi'nde düzenlenen anasınıfı öğrencilerinin yıl sonu programında üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört ve şapka ile sahneye çıkan İstiklal Marşı'nın 7 kıtasını ezbere okuyan anasınıfı öğrencilerinden 6 yaşındaki Melis Ece Akbulut, salonu dolduran izleyicilere duygulu anlar yaşattı.


Daha sonra koynunda çıkardığı Türk Bayrağını açan minik Melis dakikalarca alkışlandı.

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