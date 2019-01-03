Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yaşayan Perihan Akkaya, 60 yaşında okuma yazma öğreniyor.

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Öğretmeni Gözde Aygün tarafından her gün ders alan Akkaya, öğrenme azmiyle büyük takdir topluyor.

Açılan kursun 14 şubat tarihinde sona ereceğini belirten Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ''Kursumuzdan yararlanmak isteyen her vatandaşımız bize başvuruda bulunabilir. Geçtiğimiz yıl köylerimizde ve ilçe merkezimizde 100'ün üzerinde vatandaşımıza okuma yama öğrettik. Hedefimiz köylerimiz ve merkezimizde okuma yazma bilmeyen kişinin kalmaması'' dedi.

Perihan Akkaya, ''Öğretmenimiz ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze bu yaşta bize okuma yazma öğrenme fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza okuma yazma seferberliği başlattığı için şükranlarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)