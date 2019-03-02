60 yaşında okuma yazma öğrenmek için azmetti

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde geçen yıl katıldığı okuma yazma kursunda başarılı olamayan 60 yaşındaki Gülsüm Nigiz, okuma yazma öğrenmek için tekrar kursa kayıt oldu.

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Kurumumuz tarafından ilçemiz Ortaca Köyünde açtığımız " Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimi Programına" katılan 60 yaşındaki Gülsüm Nigiz gösterdiği azim ve gayretle gençler taş çıkartıyor. Geçtiğimiz yılda kursumuza katılmasına rağmen başarılı olamayan ve belge alamayan Gülsüm Ablamız pes etmedi ve "inat ettim, bu kez başarılı olacağım ve o belgeyi alacağım" dedi.

Aynı zamanda Ortaca İlkokulu sınıf öğretmeni olan kurs öğretmenimiz Hatice Şabancıoğlu, "Gülsüm Ablanın çok istekli ve gayretli olduğunu ve en kısa zamanda okuma yazmayı öğreneceğini belirtti Değerli öğretmenimiz Hatice Hanıma ve Gülsüm Ablamıza başarılar diliyoruz'' diye konuştu.