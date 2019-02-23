60 yaşından sonra okuma-yazma öğrendiler

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Şaphane Halk Eğitimi Merkezin Müdürlüğü tarafından İlçeye bağlı Karamustafalar köyünde açılan okuma yazma kursuna katılan 65 yaşındaki Hatice Vuran ve 62 yaşındaki Gülsüm Vuran'a belgeleri ve hediyeleri köy konağında teslim edildi.

Kursiyerlerden Hatice Vuran, yaptığı açıklamada, ''Halk Eğitimi Müdürümüz Fuat Bayri köyümüze kadar bu kursları getirdi. Bizler de okuma yazmayı öğrendik. Bu gün belgelerimizi aldık. Nasib olursa pazartesi günü de Umre için kutsal topraklara yola çıkacağız. Okuma yazma bilmek kendimize güvenimizi arttırdı. Kaymakamımıza, muhtarımıza ve Fadime öğretmenimiz ile Fuat Bayri ye duacıyız'. Ziyarete gittiğimizde oralarda gördüğümüz her şeyi okuyabileceğiz" dedi.

Katkılarından dolayı Köy Muhtarı Bahri Karaağaç'a teşekkür ettiğini belirten, Halk Eğitimi Merkezin Müdürü Fuat Bayri, '' Kursiyerlerimize hatasız kazasız bir Umre ziyareti diliyoruz'' diye konuştu.