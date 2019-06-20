61 Camide Yaz Kur'an Kursu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaz Kur'an Kursları düzenlenen törenle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yaz tatilinde düzenlenen Kur-An Kursları başladı. "Camiler çocukla dolsun ahlakı kuran olsun" sloganıyla başlayan kurslar kapsamında Tavşanlı'daki 61 camide din görevlileri öğrencilere temel din dersi verecek.

İlçede yaklaşık 18 bin öğrencinin yaz tatiline başladığı bu günlerde minik öğrenciler için camilerde din dersleri ve Kur'an eğitimi başladı. Arifağa Cami'nde düzenlenen törende İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy Kur'an Kursları'nın amacı hakkında bilgiler verdi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, " İlçemizde Allah'ın izniyle yaz Kur'an Kursları başladı. Müftülüğümüzün organizesi ile bütün camilerimizde ve Kur'an Kurslarımızda yaz kurslarımız başladı. 8 hafta sürecek olan kurslarımız 9 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek. Camilerimiz ve Kur'an Kurslarımız çocuklarla doldu. Bu yılki Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaz Kur'an kursları ile ilgili sloganı da "Camiler çocuklarla dolsun ahlakı kuran olsun" idi. İnşallah camilerimiz çocuklarla dolacak. Çocuklarımız burada birçok şeyler öğrenecekler" diyerek tüm aileleri bu konuda duyarlı olmaya davet etti.