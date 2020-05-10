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65 Yaş üstü park ve bahçelere akın etti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saat sokağa çıkma izni verilmesi üzerine park ve bahçelere akın etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saat sokağa çıkma izni verilmesi üzerine park ve bahçelere akın etti.


Tavşanlı ilçesi 3 Eylül Parkı ve Ada mesire alanına akın eden 65 yaş üstü vatandaşlar, yürüyüş yaparak, sıcak havanın keyfini çıkardı.Sokağa çıkan vatandaşlar, "Evde oldukça sıkıldık. Park ve bahçelere torunlarımız yanımızda olmasa da çıkıp dolaştık, hatta onların yerine de çocuk parkına uğradık. Verilen izinden dolayı tüm yetkililere teşekkür ederiz. Ayrıca tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. "şeklinde konuştular.Sokağa çıkarak yürüyüş yapan ve dostları ile kısa süre de olsa sohbet etme imkanı bulan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

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