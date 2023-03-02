7 yaşındaki minik Buse, harçlıklarını depremzede arkadaşlarına bağışladı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Buse Şen, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen arkadaşlarının ihtiyaçları için bağışladı.

Atatürk İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi 7 yaşındaki Buse Şen, kumbarasındaki tüm parasının yanında depremde yıkılan evleri, deprem çadırını ve tüm bunlar karşısında bir kadının çaresizliğini gösteren kendi çizdiği resmi Okul Müdürü Pelin Solak'a teslim etti.

Müdür Solak, duyarlı davranışından dolayı minik Buse'yi tebrik etti.