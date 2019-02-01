70 yaşındaki kadının okuma azmi

Kütahya'nın Şaphane ilçesi Karamanca köyünde '2. kademe okuma yazma kursu' köyde yaşayan kadınlar tarafından ilgi görüyor.

7 den 70 okuyoruz sloganı ile açılan kursun en azimli kursiyerinin 70 yaşındaki Halime Cangür olduğu belirtildi.

Kursiyerler okuma yazma kursunun 1. kademesini geçen yıl tamamladıklarını, yine okul sonunda Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri' den 2. kademe kursu istediklerini belirttiler.

2. kademe okuma yazma kursunun açılmasından dolayı Müdürüm Fuat Bayri ye teşekkür ettiğini belirten Halime Cangür, '' Bu kurs sonunda okuma yazmayı tamamen kavramış olacağız. Başta Cumhurbaşkanımız eşleri Emine Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun'' dedi.