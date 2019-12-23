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70 yıllık meslek aşkı

Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşayan İlyas Aksoy, 70 yıl önce çıraklıkla başladığı terziliği usta olarak 60 yıldan bu yana devam ettiriyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan İlyas Aksoy, 70 yıl önce çıraklıkla başladığı terziliği usta olarak 60 yıldan bu yana devam ettiriyor.


1949 yılında çırak olarak başladığı terzilik mesleği için 1960 yılında Simav'da dükkan açtığını belirten 85 yaşındaki İlyas Aksoy “ 1960 senesinden bu yana mesleğimi devam ettiriyorum. Yaşım 85 olmasına rağmen mesleğimi sevdiğim için bırakamadım. Dostlarımın desteği ile halen devam ediyorum” dedi.


Diktiği elbiseleri el emeği göz nuru olarak anlatan terzi Aksoy “Elbise dikimi için, müşteri tarafından önce kumaş beğenilir. Daha sonra ilk ölçüyü alırız, prova için gün veririz. Birinci ve ikinci provalardan sonra, belirtilen güne kadar elbiseyi yetiştirmeye çalışırız. Bir zamanlar terzilik, en güzide, en sevilen ve sayılan bir meslekti. Bayramlara 1 ay kala, işlerimizi planlardık. Ancak hatırı kırılmayacak kişiler geldiğinde, onları geri çeviremiyorduk. Simav'da 70-80 terzi vardı. 1960 yılların başında, Ben Simav'daki terzilerin en genciydim. Ancak 85 yaşıma girdiğim şu günlerde Simav'ın en yaşlı terzisi ben kaldım” şeklinde konuştu.


Emekli öğretmen Mehmet Yıldırım “1970 yılından bu yana elbise diktiriyorum. İlyas usta dayımız olduğu için takım elbiselerimizi o'na diktiriyorduk. Elbiselerimizdeki yama işlerini dahi dayımıza yaptırdık” diye konuştu.

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