71 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğreniyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 71 yaşındaki İsmail Apak, İlçe Müftülüğü tarafından açılan kursta, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden öğreniyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılan İsmail Apak, yaptığı açıklamada Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi çok istiyordum. İlçemiz Kocaseyfullah Camii Din Görevlisi Ercan Öztürk sayesinde öğrenmeye başladık. İçimdeki huzuru sizlere anlatamam. İnşallah yakın zamanda tamamen öğrenmiş olacağım'' dedi.

Şaphane de Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile ilce de Kur'an okumayı öğretmek ve geliştirmek amaçlı işbirliği projelerinin devam edeceğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ''İlçe merkezinde yetişkinlere yönelik açılan kursta çeşitli yaş gruplarından 15 kursiyer Kur'an eğitimi alıyor. Kursiyerlerimizin yarısının 50 ile 71 yaş arası olması bizleri daha da sevindirdi ifadelerini kullandı.(YD-EFE)