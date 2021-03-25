8 yılda 679 projeye 110 milyon TL hibe

TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar tarafından karşılanan Vali Ali Çelik, hizmet birimlerini ziyaret ederek personele kolaylıklar diledi.

Vali Çelik daha sonra TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar'dan TKDK bünyesinde faaliyet gösteren birimler, faaliyet alanları, destek sağlanan alanlar ve destekleme süreci, Kütahya'da sağlanan destekler, IPARD desteğiyle kurulan işletmeler ve kırsal ekonominin kalkındırılması için faaliyetler arasındaki bağlantılar hakkında bilgiler aldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kütahya İl Koordinatörlüğünün 2012 yılında faaliyete başladığını kaydeden TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar, “Bugüne kadar 982 başvuru aldık. 8 yılda 679 projeyi sözleşmeye bağlandık. Toplamda 236 milyon yatırım karşılığında 110 milyon TL hibe verildi” dedi.