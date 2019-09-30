860 Öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 860 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Tavşanlı, Emet, Domaniç ve Hisarcık ilçelerinde ihtiyaç sahibi 860 öğrenciye Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki ortaokullarda öğrenim gören ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 860 öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştırıldı.

Öğrencilere dağıtılacak kırtasiye malzemelerini teslim alan okul idarecileri öğrenciler adına Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ettiler.