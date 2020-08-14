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88 yıllık Simav panayırı bu yıl iptal edildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ticaret ve turizm panayırının, bu yıl Koronavirüs (Covid – 19) salgın hastalığı tedbirleri kapsamında bu yıl için iptal edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ticaret ve turizm panayırının, bu yıl Koronavirüs (Covid – 19) salgın hastalığı tedbirleri kapsamında bu yıl için iptal edildiği bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer “Belediye Meclisi kararı doğrultusunda, bu yıl 21-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında 88'incisini düzenleyeceğimiz geleneksel Simav panayırımız, dünya genelinde ve ülkemizde etkisini sürdüren Koronavirüs (Covid – 19) tedbirleri kapsamında, halk sağlığının korunması amacıyla bu yıl düzenlenmeyecektir” dedi.


Ücretsiz halk konserleri, okçuluk yarışmaları, trap atışları, yağlı güreşler, yamaç paraşütü gibi sosyal etkinliklerin yer alacağı 88''inci Simav ticaret ve turizm panayırının, pandemi süreci sonrasında normal hayata geçilmesiyle birlikte 2021 yılında yapılması planlanıyor.

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