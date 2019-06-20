89 kursta toplamda 1421 kursiyere eğitim verildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün 2018-2019 eğitim-öğretim yılında açtığı 89 kursta toplamda 1421 kursiyere eğitim verildiği bildirildi.

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Kurum olarak son derece verimli bir yıl geçirdik. Açtığımız 89 kursta eğitim verdiğimiz 1421 kursiyerimiz oldu. Ayrıca açtığımız bu 89 kursun 56 tanesi tamamen gençlerimizin ve halkımızın istihdamına yönelik açılan mesleki ve teknik kurslardı. Açtığımız kursların 7 tanesini Kütahya İşkur müdürlüğü ile işbirliği içinde açtık. 154 kursiyerimiz hem eğitim aldı hem de 25 TL yevmiye aldı.

Bu kurslardan belge alan 804 kursiyerimizin istihdamlarında ve ilçemiz ekonomisine verdikleri katkıda payımız olduğunu bilmek mutluluğumuzu bir kat daha artıyor. Elde edilen başarı ile övünüyor ama asla durmuyoruz. Yaz döneminde öğrencilerimize ve gençlerimiz için spor, sanat ve kültür kursları açmayı planladık. Bu kurslarımız da 1 Temmuz itibariyle başlayacak. 7'den 77' ye Aslanapa halkının tümüne yönelik kursları açmaya devam edeceğiz, ''diye konuştu.