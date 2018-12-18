Aachen Kütahyalılar Kültür Derneği kuruldu

İşadamı Kenan Yiğit'in Ofisinde bir araya gelen Mehmet Yaman , Ali Baştürk, Abdullah Yaşar, İsmail Ertürk, Güngör Şahin, Yusuf Özkul, Ali İmdat Akkaya, Veli Kalem, Ramazan Çubuk konu hakkında istişare etti.

Dernek tüzüğün hazırlanması ve kabulünün ardından, başkanlığa Mehmet Yaman ikinci Başkanlığa Abdullah Yaşar, Sekreterliğe Kenan Yiğit ve Muhasebeye İsmail Ertürk seçildi.

Başkan Yaman, "Kütahya'mızın kültür ve geleneklerini yaşatmak ve tanıtmak amacı ile yola çıktık. Aachen şehri ve çevresinde hemşerilerimize ve yurttaşlarımıza hizmetlerde bulunmak istiyoruz"dedi.

Avrupa Kütahyalılar İnsiyatif Federasyon Başkanı Adil Emsen, "Derneğimiz Aachen'de yaşayan hemşerilerimiz ve orda okuyan ve okumaya gelecek olan gençlerimize destek vereceklerini ve sosyal çalışmalarda olacaklarından eminiz. Aachen deki hemşerilerimize ve Başkanımız Mehmet Yaman beye teşekkür eder başarılar dileriz. Bizler Federasyon olarak kendilerine destekçi olacağız" diye konuştu

Wuppertal Kütahayalılar Dernek Başkanı İsmail Taşcıoğlu, "Almanya Aachen Hollanda Belçika' ya sınır şehri ve Almanya'nın önemli üniversite şehirlerinden birisi ve Kütahyalılar derneğinin kurulması bizleri sevindirmiştir. Bizler hem İmparatorluk hem de Cumhuriyet'in kurulduğu toprakların insanlarıyız. Bizler Avrupa'da biriz, iriyiz, diriyiz. Çünkü Kütahyalıyız , hiç bir şekilde birlik ve beraberliğimiz fitne ve fesatçılığa fırsat vermeyeceğiz. Mehmet Yaman Başkanımızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz'' ifadelerini kullandı. (Tİ - EFE)