Aaçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis timlerince 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asayiş şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis timlerince Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.K.(37) isimli şahsın idaresindeki Z.K.(26) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.