İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aaçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis timlerince 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis timlerince 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Asayiş şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis timlerince Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.K.(37) isimli şahsın idaresindeki Z.K.(26) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.