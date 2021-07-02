Abdülhamid Han Anadolu Lisesinde resim sergisi

Görsel Sanatlar Öğretmeni Banu Gövdeli ve öğrencilerin çalışmalarıyla ortaya konulan eserlerden oluşan yılsonu sergisinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Muhsin Kaymak ve Hakan Gölpınar, Şube Müdürleri İrfan Kanık, Mehmet Zorlu ve Mustafa Ağca Okur, Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, eğitim kurumlarından idareciler, Abdülhamid Han Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri ile diğer davetliler katıldı.

Sergide yer alan resimleri inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, serginin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.