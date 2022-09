Abdurrahman Arıcı: "Babalarının sayesinde bir yerlere gelenlere ahkam kestirtmem"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, "Hakemlik ile ilgili Ankara, İstanbul, İzmir'de babalarının sayesinde bir yerlere gelenlere ahkam kestirtmem” dedi.

2022-2023 sezonu açılışı için Kütahya'nın Emet ilçesindeki törene katılan TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, sert açıklamalarda bulundu.

Anadolu'nun gücüne her zaman inandığını kaydeden Arıcı, “Hakemliğin sırtından para kazananlar kendi reytingleri uğruna bizlere çamur atmasınlar. Bu onlara son uyarımdır. Bundan sonra eleştirimin dozunu daha da artırarak üzerlerine gideceğim. İstanbul'un yaptığı iftar yemeğinde hakem kardeşlerimizin parasıyla protokole onları oturtanları da uyarıyorum. Her hafta hakemleri eleştiriyorum diye küfre varan derecede hakaretler yağdıran kişileri protokole oturtamazsınız. Buna hakkınız yok. Hakemlik ile ilgili Ankara, İstanbul, İzmir'de babalarının sayesinde bir yerlere gelenlere ahkam kestirtmem! Anadolu'yu ayrı tutuyorum. Anadolu hakemleri kendi mücadeleleriyle bir yerlere gelmişlerdir. Babalarının sayesinde gelmemiştir. İstanbul, Ankara, İzmir'de babaları sayesinde bir yerlere gelecekler sonra Türk hakemliğine yön verecekler. Yok öyle bir şey. Biz Anadolu sayesinde buralardayız. Anadolu'nun gücüne her zaman inanıyorum. Bu benden sonra da devam edecektir. Bunun mücadelesini hep beraber vereceğiz. 2022-23 yılında hakem, gözlemci ve futbolcu kardeşlerimize ve bütün paydaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.