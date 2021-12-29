Acil sağlık hizmetleri personeline, "Ambulans Kazalarının Önlenmesi ve Kış Tedbirleri" konulu eğitim

Kütahya İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı acil sağlık hizmetlerinde görevli tüm istasyon sorumluları ve sürücülük yapan sağlık personeli ile şoförlere yönelik “Ambulans Kazalarının Önlenmesi ve Kış Tedbirleri" konusunda İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan başkanlığında eğitim verildi.

“Ambulans Kazalarının Önlenmesi ve Kış Tedbirleri" konulu eğitime, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ecz. Fırat Yavuz, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Lojistik Birimi personeli ve toplamda 82 sürücülük yapan personel katıldı.