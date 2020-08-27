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Acılı anne; “Kızımın kanı yerde kalmasın”

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinden yaşayan iki çocuk annesi Özge Sevinç’in Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan acılı aile, darp edilerek öldürüldüğü iddia edilen kızının katillerinin cezasını çekmesini istiyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden yaşayan iki çocuk annesi Özge Sevinç'in Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan acılı aile, darp edilerek öldürüldüğü iddia edilen kızının katillerinin cezasını çekmesini istiyor.


23 Temmuz 2020 tarihinde Karapınar köyünde toprağa verilen Özge Sevinç'in (27) babası Ali Aktaş (61) ve annesi Gülfer Aktaş (51), 12 aylık torunları ile acılı bekleyişlerinin devam ettiğini belirttiler. Baba Ali Aktaş, kızı Özge'yi Sındırgı'dan perişan ve felç olmuş bir durumda köyüne getirdiğini, kendisinin işkence gördüğünü söylediğini belirtti.


Özge'nin annesi Gülfer Aktaş, kızının ölmeden önce kendisinin Ahmet Sevinç tarafından darp edildiğini söylediğini, annesiz kalan torununu Özge ismiyle büyüyeceğini ifade etti.


Acılı aile, kızlarını darp eden vatandaşlardan davacı olduklarını ve kızlarının kanının yerde kalmayacağını belirttiler.

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