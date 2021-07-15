Açılışa özel ücretsiz sinema gösterimi

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı'nın sponsorluğunda başlatılacak olan ‘Şafak Vakti' filminin tüm gösterim seansları ücretsiz seyredilecek.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Belediye Kültür Merkezi'nde 16 Temmuz 2021 Cuma günü Belediye Sinemasının açılacağını belirtti.

Başkan Biçer, “Sosyal Belediyecilik hizmetleri kapsamında vatandaşlara 16 -29 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki film gösterimlerimiz ücretsiz olacak. 16 Temmuz 2021 Cuma günü 6 seans olarak gösterimi yapılacak olan ‘Şafak Vakti' filmi açılışa özel ücretsiz olacak. Belediye Sineması'nda bundan böyle tüm vatandaşlarımızı vizyondaki birbirinden güzel filmlerle buluşturacağız. Film gösterimleriyle, ilçemizdeki kültür, sanat, sinema ve tiyatro bilincini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 23 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de 1 hafta boyunca ‘Düşler Ülkesi' filmi, minik seyircilerimiz için ücretsiz olacak. Belediye Sineması'nın ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.