İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Açlıktan ölmek üzere olan hasta köpek barınağa teslim edildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan sokak köpeği hayvan seveler tarafından hayvan barınağına teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan sokak köpeği hayvan seveler tarafından hayvan barınağına teslim edilerek tedavi altına alındı.


Tavşanlı ilçesinde yaşayan hayvansever Necdet Demirat, Çukurköy Mahallesi yakınlarında Küçük sanayi girişinde yaralı halde bulduğu sokak köpeğini Tavşanlı Bakımevi görevlilerine haber vererek teslim etti.


Köpeği yürüyemez halde görünce çok üzüldüğünü ifade eden Necdet Demirat, “Sahipsiz bu hasta canımızı görünce çok üzüldüm. Açlıktan ölmek üzere idi ve yemesi için tavuk kafesi verdik. Çok zayıf ve sağ arka ayağında şişlik olduğundan basamıyor. Hayvan barınağı yetkililerini tedavi etmeleri için aradık. Tavşanlı Bakımevi veterinerleri daha önceleri de teslim ettiğimiz köpeklerle çok iyi ilgileniyor. Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine çok teşekkür ederiz. Bu canlarımıza sahip çıkıyor, kısırlaştırma yaparak yine yaşadıkları ortama tedavileri sonrası geri bırakıyorlar. ” dedi.


Yetkililerce Hayvan barınağına götürülen köpek tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.