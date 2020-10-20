Adaçayı köylülerin kazanç kapısı oldu

Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi haline gelen Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde bu yıl adaçayı üretimi 50 tona ulaştı.

Karbasan köyünde adaçayı yetiştiriciliğine ilk kez 2016 yılında İl Özel İdare kaynaklı proje ile 52 dekar alanda başlandığını söyleyen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya,” Geçen 4 yıl sürede İl Özel İdare kaynaklı Tıbbi-Itri Bitkilerin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde verilen desteklerle adaçayı çiftçilerimiz için alternatif bir ürün haline geldi. Şu an köyümüzde adaçayı ekili alan yaklaşık 300 dekara, bu yılki üretim ise 50 tona ulaştı. Halen 100'e yakın aile adaçayı üretimi gerçekleştiriyor. Üretim aşamasında özellikle kadınlarımız aktif olarak çalışmaktadır. Hasat sonucu yaş adaçayını kalitesine göre yaş olarak kilosunu 1,5- 2 TL'den, kuru adaçayının kilosunu ise 8-10 TL'den İzmir, İstanbul ve Manisa'dan gelen alıcılara satıyoruz. Köyümüzde adaçayı üreticisi her geçen yıl artmaktadır. Ürünümüzün tek elden değerinde satılması ve ekim alanlarının çoğalması için devletimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.