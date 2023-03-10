Adalet alanı öğrencilerinden avukatları ziyaret

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Adalet öğrencileri Adliye ve Avukatlık bürolarını ziyaret ederek okudukları bölümle ilgili bilgi aldılar.

Gediz Şehit Hüseyin Gürlekli Teknik Anadolu Lisesi Adalet alanı öğrenci ve öğretmenleri Nevzat Kaya ve Figen Avseren ilçede faaliyet gösteren Avukat Mustafa Mert Özalp, Avukat Engin Özsoy ve Avukat Tülay Aba'yı ziyaret ederek avukatlık mesleği hakkında bilgi aldılar.

Ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür eden Avukat Mustafa Mert Özalp, öğrencilerin merakla sorduğu soruları içtenlikle yanıtladı.

Avukatlık mesleğine dair öğrencilere bilgiler paylaşan Avukat Mustafa Mert Özalp, öğrencilere avukat olabilmeleri için almaları gereken eğitim, staj dönemi, avukatlık meslek kuralları, adalet sisteminde avukatın yeri ve işleyiş hakkında bilgiler verdi.

Şehit Hüseyin Gürlekli Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri daha sonra Gediz adliyesini ziyaret ederek mesleklerini daha yakından tanımı fırsatı buldular.

Öğrenciler adliye binasını, duruşma salonlarını ve adliyenin çeşitli birimlerini gezerek yetkililerden bilgiler aldılar. Düzenlenen gezi vasıtasıyla iş hayatına dair önemli bilgileri bu mesleği icra eden kişilerden öğrenen öğrencilerin kariyer planları yapmalarına yardımcı olması sağlandı.

Öğrencilerle bir araya gelen avukatlara ve Adliye personeline teşekkür ettiklerini belirten Öğretmen Nevzat Kaya, “Öğrencilerimiz meslek psikolojisini daha iyi gözlemleme fırsatını yakaladılar. Ziyaretlerimiz çok verimli geçti. Okulda aldıkları teorik bilgileri pratikteki yansımalarını görmelerine yardımcı olundu. Öğrencilerimiz bu gezi ile doğrudan bilgi ve deneyime ulaştılar” dedi.