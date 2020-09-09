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Adalet Komisyonu Başkanı Tek'ten Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektör Uysal'a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur eşlik etti.


Sohbet şeklinde geçen görüşmede Savaş Tek, Dumlupınar Üniversitesinde yürütülen çalışmalar hakkında Üniversite yönetiminden bilgiler aldı ve taraflar çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundu.


Ziyaretin sonunda Tek, Üniversite yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Tek'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, kendisine başarı dileklerini sunarak teşekkür etti.

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