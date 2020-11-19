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Aday memurlara eğitim

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne (KSBÜ) yeni atanan memurlar için, “Aday Memur Eğitimi” başladı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne (KSBÜ) yeni atanan memurlar için, “Aday Memur Eğitimi” başladı.


KSBÜ Sıtkı Olçar Amfisi'nde başlayan Aday Memur Eğitimi'nin açılış dersi, Genel Sekreter Kutlu Önal tarafından yapıldı. Önal, üniversiteye yeni atanan memurlarımıza hayırlı olsun dileklerini ileterek, eğitim ve sınav sürecinde başarılar diledi.


Aday memurlar; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Eğitimi alacaklar.

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