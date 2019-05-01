ADIM Üniversiteleri Birliği Uşak'ta buluştu

Grup İdari Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

İki gün süren ve Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'in de katıldığı etkinliğin ilk gününde konuşan Genel Sekreter Vekili İbrahim Çalış, 2001 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliği ile oluşan ADIM Üniversiteler Birliğine yıllar içinde birçok üniversite eklenerek bugünkü sayının 15 olduğunu belirterek bu sayının yeni üniversitelerin eklenmesi ile 18'e ulaşabileceğini söyledi.

ADIM toplantılarında üniversitelerinin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler bulduklarını ifade eden Çalış, “Uşak Üniversitesi olarak toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Tüm katılımcı üniversitelere teşekkür ediyorum” dedi.

ADIM Üniversiteleri 2. Grup İdari Toplantısının ikinci gününde; Üniversitelerin Rektör ve Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanları, Personel Daire Başkanları, Bilgi İşlem Daire Başkanları, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları, Yabancı Öğrenci Ofisi Koordinatörleri, Hukuk Müşavirleri ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörleri bir araya gelerek ortak sorunları masaya yatırdılar ve yapılan değerlendirmelerle sorunları çözmeye yönelik tavsiye kararları aldılar.

Toplantı kapsamında ayrıca TÜPRAG Altın Madeni ziyaret edilerek, Uşak Ulubey Kanyonları gezildi. ADIM Üniversiteleri 2. Grup İdari Toplantısı ikinci gün yapılan değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.