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Adliye personeline Klavye Kullanımı Geliştirme Eğitimi Kursu

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi tarafından Adalet Bakanlığı Personeline Yönelik Klavye Kullanımı Geliştirme Eğitimi Kursunun tamamlandığı bildirildi.


Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Personeline yönelik hafta içi 2 saat olmak üzer, toplam 70 saatlik Klavye Kullanımı Geliştirme Eğitimi Kursu süresince Hızlı Yazı Yazma ve Sesli Metin Çalışma Programında Süreli ve Sesli Metinler Kullanımı olmak üzere iki modülün eğitimi verildi. Modül sonunda kursiyerler, Adalet Bakanlığının belirlediği UYAP sistemi üzerinden, yetkililerin katılımıyla online sınava tabi tutuldular.(EFE)

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