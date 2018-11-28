Adliye personeline Klavye Kullanımı Geliştirme Eğitimi Kursu

Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Personeline yönelik hafta içi 2 saat olmak üzer, toplam 70 saatlik Klavye Kullanımı Geliştirme Eğitimi Kursu süresince Hızlı Yazı Yazma ve Sesli Metin Çalışma Programında Süreli ve Sesli Metinler Kullanımı olmak üzere iki modülün eğitimi verildi. Modül sonunda kursiyerler, Adalet Bakanlığının belirlediği UYAP sistemi üzerinden, yetkililerin katılımıyla online sınava tabi tutuldular.(EFE)