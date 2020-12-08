Adnan Menderes Ortaokulunda deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı

Binanın deprem güçlendirmesi yapılan kısımlarını ayrı ayrı inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ayrıca genel bakımı yapılan sınıfları ve toplantı salonunu kontrol etti. Okul Müdürü Recep Demirbaş'tan yapılan çalışmalar konusunda bilgi alan Müdür Başyiğit, okulun yenilenmiş haliyle öğrencilere hizmet vereceği günlere en kısa zamanda ulaşmasını temenni etti.