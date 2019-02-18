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AFAD ekibinden emniyetli iniş tatbikatı

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Ekiplerince Emniyetli İniş Tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “ 24 saat esasına göre çalışan Müdürlüğümüze bağlı Arama Kurtarma Ekibimizce, meydana gelecek yüksek noktalardan canlı kurtarmak ve olaylara her an hazır olabilmek adına emniyetli iniş tatbikatı gerçekleştirildi. Olası hataları ve eksik yönleri belirlemek amacıyla yapılan tatbikatla binadan güvenli şekilde iniş yöntemleri uygulamalı olarak ele alındı” denildi.

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