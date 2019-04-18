AFAD'dan DPÜ, AKUK ve Genç Kızılay topluluklarıyla tahliye ve kurtarma tatbikatı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Arama kurtarma alanında mevcut kapasiteyi arttırmak ve olası bir afet ve acil durum halinde müdahaleyi hızlı ve etkin kılmak adına Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Müdürlüğü Yerleşkesinde bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta Müdürlüğün Müdahale Ekibinin koordinesinde Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu ve Genç Kızılay Topluluğu'nun katılımlarıyla emniyetli iniş ve yüksekten kurtarma faaliyetleri yapıldı. DPÜ AKUK ve Genç Kızılay Topluluğu İl Müdürlüğü Yerleşkesine geldikten sonra öncelikli olarak mobil İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde kayıt yaptırıp ardından çok amaçlı ve yaşam çadırlarının kurulumuna geçtiler. Çadır kurulumu ve son hazırlıkların tamamlanmasının ardından İl Müdürlüğü eğitim Salonunda tatbikata katılan tüm üyelere yönelik tahliye ve kurtarmanın nasıl yapılacağına ilişkin genel bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sunumun ardından tatbikatın icrasına geçildi. Bilgilendirme sunumun ardından tüm üyelerin katılımı ile bina tahliye tatbikatına geçildi. Tatbikat senaryosundan hareketle tahliye olamayan, binada mahsur kalan kişilerin emniyetli iniş ve gerdirme yöntemleri kullanılarak kurtarma faaliyetleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, katılım ve katkılarından dolayı, DPÜ AKUK ve DPÜ Genç Kızılay Topluluklarına teşekkür etti.