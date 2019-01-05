Afad'dan lise öğrencilerine seminer

Emet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere, AFAD Küthaya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AFAD Küthaya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, seminerde yaptığı konuşmada, meydana gelebilecek afetlere ve acil durumlara hızlı, etkin ve başarılı bir şekilde müdahale edilebilmesi için mevcut kaynakların belirlenmesinin önemini anlattı. Artun, ''Gerekli planlamaların yapılmalıdır. Eğitimler ve tatbikatlar düzenlenmesi, araç-gereç ve ekipman kapasitesinin geliştirilmesi asla ihmal edilmemelidir. En önemlisi yeni teknolojilerden faydalanılması, erken uyarı sistemleri kurulması ve kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonun etkin bir biçimde sağlanmasıdır'' diye konuştu.

Seminer karşılıklı soru cevap şeklinde sona erdi.