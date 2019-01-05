İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afad'dan lise öğrencilerine seminer

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Emet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine deprem ve afet semineri verildi.


Emet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere, AFAD Küthaya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


AFAD Küthaya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, seminerde yaptığı konuşmada, meydana gelebilecek afetlere ve acil durumlara hızlı, etkin ve başarılı bir şekilde müdahale edilebilmesi için mevcut kaynakların belirlenmesinin önemini anlattı. Artun, ''Gerekli planlamaların yapılmalıdır. Eğitimler ve tatbikatlar düzenlenmesi, araç-gereç ve ekipman kapasitesinin geliştirilmesi asla ihmal edilmemelidir. En önemlisi yeni teknolojilerden faydalanılması, erken uyarı sistemleri kurulması ve kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonun etkin bir biçimde sağlanmasıdır'' diye konuştu.


Seminer karşılıklı soru cevap şeklinde sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.