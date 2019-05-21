AFAD'dan Simav'da deprem eğitimi

Kütahya'nın Simav ilçesinde 8 yıl önce meydana gelen deprem dolayısıyla İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı tarafından bir etkinlik düzenlendi.

19 Mayıs 2011 tarihinde Simav'da meydana gelen 5.9'luk depremle ilgili fotoğraflar sergilenirken, Kütahya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan simülasyon aracında halka ve öğrencilere deprem eğitimleri verildi. Vatandaşlara verilen eğitimden sonra, okullardan gelen öğrencilere gruplar halinde depremde yapılaması gerekenler anlatıldı. Simülasyon aracında deprem anı yaşatılarak AFAD ekipleri tarafından eğitim verildi.

Simav depremini yaşayan Hasan Çalışkan, “8'inci yılında Simav depremini unutmadık, depremin izleri halen üzerimizde durmaktadır. Hem evlerden hem de caddelerden, insanların beyinlerinden ve yaşamlarından silinmedi” dedi.

Simav İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Zeynep Tekin “19 Mayıs 2011 tarihinde Simav'da 5.9'luk bir deprem yaşadık. Kütahya'dan gelen AFAD ekipleri bize yardım etti, eğitimler aldı. Deprem günü çok heyecanlıydık, bize yardım eden AFAD ekibine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Simav İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Süleyman Kanık da “2011 yılında Simav'da meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremi Simav unutmadı. Halen bu duygularla yaşıyoruz. Kütahya'dan gelen AFAD ekibi ve simülasyon aracı sayesinde öğrencilerimize deprem anındaki duyguları yaşatarak, deprem anında nasıl davranmaları konusunda bilinçlendiren AFAD ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.