AFAD'dan Tavşanlı İtfaiyesine İp Teknikleri Eğitimi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) müdahale kapasitesini artırmak, meydana gelmesi muhtemel acil durumlara hızlı ve etkin müdahale etmek adına, paydaşlarıyla ortak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda AFAD'a bağlı Müdahale Ekibi tarafından Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan iplerin teknik özellikleri, düğümler, istasyon kurma, makara sistemleri ve yüksekten iniş teknikleri teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı.