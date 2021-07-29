İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AFAD'tan farkındalık eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Hisarcık ilçesinde muhtar ve azalar ile Kaymakamlık bünyesinde görev yapan kurum personeline Afet Farkındalık Eğitimi verildi.


Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda verilen Afet Farkındalık Eğitiminde, katılımcılara, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar görmeden veya en az zararla kurtulabilmek için, alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.