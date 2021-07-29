AFAD'tan farkındalık eğitimi

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda verilen Afet Farkındalık Eğitiminde, katılımcılara, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar görmeden veya en az zararla kurtulabilmek için, alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.