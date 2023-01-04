Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, DPÜ'de öğrencilerle buluştu

Üniversitenin 'Yeniler, Fıkıh, Lisan-ı hal, Kariyer ve Gelecek' topluluklarının organize ettiği bu buluşmaya Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, üniversite öğretim görevlileri, personelleri ve öğrenciler katıldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi konferans salonunda gerçekleştirilen sohbette gençlere kariyer planlamaları ile ilgili tavsiyelerde bulunan Başkan Çoban, kendi yaşanmış anılarından da örnekler verdi. Konuşmasında, parasız yatılı olarak Meteoroloji lisesinde okuduğundan dolayı mezun olduğu 1980 yılında İzmir Çiğli Havaalanına Meteoroloji Teknisyeni olarak atandığını söyledi. Bu süreçte Çoban'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanması ve memuriyet hayatına devam ederken hukuk fakültesinden mezun olduğunu anlattı. İki dönem yaptığı Afyonkarahisar Belediye başkanlığı süresince de yaptıkları çalışmalar hakkında öğrencileri bilgilendiren Çoban, Dünya Motokros Şampiyonasının Afyonkarahisar'da yapılması gibi birçok sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri her zaman desteklediklerini söyledi.

Çoban, şu an devlet tarafından ihtiyacı olan illere cemevi yapılması projesini yıllar önce kendi belediye başkanlığı döneminde Afyonkarahisar Belediyesi olarak yaptıklarını anlattı ve öğrencilere ülkenin tüm farklılıkları ve zenginliklerini hoş görmelerini, birlikte yaşama kültürünün önemini ve gerekliliğini anlatarak nasihatlerde bulundu.

Yurtdışında yaşayan Afyonkarahisarlı hemşerileriyle yaptıkları bir sosyal proje sonrasında Afyonkarahisar'da yaşayan elektrikli tekerlekli sandalye ihtiyacı olan tüm vatandaşlara elektrikli sandalye temin ettiklerini anlatan Çoban, bir öğrencinin talebi üzerine ocak ayı sonunda yeniden gelecek elektrikli sandalyelerden bir tanesini de Kütahya Sakatlar derneğine verebileceklerini söyledi.

Öğrencilerin ilgiyle dinledikleri bu sohbet sonunda öğrencilerden gelen sorulara da cevap veren Çoban, bir grup öğrenciyi Afyonkarahisar'a gezi amaçlı olarak davet etti.