Ağaçköy Regülatör Mesire Alanı yenilendi

Kütahya'da Ağaçköy Regülatör Mesire Alanı'nda yapılan çalışmalarla, vatandaşların daha nezih bir ortamda pikniklerini yapabilecekleri belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehrimizin gözde mesire alanlarının başında gelen Ağaçköy Regülatör mesire alanında yapılan barbekü, masa, çevre düzenleme, çocuk oyun park alanı, sosyal donatılar ve süs havuzunda yapılan yenileme çalışmaları kısa sürede bitecek. Yapılan çalışmaların büyük kısmı tamamlanırken, hemşehrilerimiz hali hazırda yapımı tamamlanan barbekü ve diğer alanları kullanabiliyor.Yapılan çalışmaların tamamının yenilenmesi ile birlikte Regülatör mesire alanı, hemşehrilerimizin daha nezih bir ortamda piknik yaparak dinlenmelerini sağlayacak" denildi.