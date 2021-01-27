Ağaçlar budanıyor

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahallelerde park bakımı ve temizliği ile ağaç budama işlemlerini sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstiklal Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi ve Hasan Polatkan Caddesi'nde usulüne uygun bir şekilde ağaç budama işlemlerini sürdürüyor. Diğer taraftan ise Zafertepe Mahallesinde parkların bakım ve temizliği yapıldı. Budama ve park bakım ve temizlik çalışmaları diğer mahallelerde devam edeceği belirtildi.