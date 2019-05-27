Ağaçlara kuş evler monte edildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Osmanlı döneminin en güzel eserleri arasında yer alan kuş evleri ortaokul öğrencilerinin ellerinde yeniden hayat buldu.

Ortaokul öğrencileri ve öğretmenler tarafından ilkbaharın gelmesiyle ilçede ağaçlarda yuva yapmaya çalışan kuşlar unutulmadı. Altıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılarak çeşitli ağaçlara monte edilen yuvalar, kuşlar tarafından hemen sahiplendi. Ağaçlara takılan 20'ye yakın kuş evlerine kuşlar hemen sahiplenirken, bu durum vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.

Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu yaptığı açıklamada, "İlkbaharı yaşadığımız şu zamanda kuşlar yuva yapacak ağaç dalları aramakta. Bizler de bu konuya duyarsız kalmayarak ilçemizde çeşitli ağaçlara 20'ye yakın kuş evleri monte ettik ve her canlının yaşamaya hakkı var dedik. Biz yardıma muhtaç bu hayvanlar için Osmanlı zamanındaki kadar ihtişamlı kuş köşkleri olmasa da öğrencilerimizle birlikte tasarladığımız güzel kuş evlerini ağaçlara astık. Doğa sadece biz insanların değil. Doğayı tüm canlılarla paylaşıyoruz" diye konuştu.