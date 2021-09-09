Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi iç tetkik sürecinden geçti

Sağlık turizmine geçebilmek için gerekli şartlardan biri olan akreditasyon süreci için ilk adım tamamlanmış oldu.

İç tetkik bulgularıyla ortaya çıkan eksiklikler de giderildikten sonra artık Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi akreditasyon sürecine hazır hale gelecek. Böylelikle ilk değerlendirmede akreditasyon sürecine dahil olunabilecek.

İç tetkik sürecini yöneten üniversitemiz personeli Dr. Öğretim üyesi Bahar Çelik süreci değerlendirerek, “Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kısa sürede çok iyi yol kat etmiş. Tetkik ettiğimizde birimin ne kadar hızla yol aldığını daha net görmüş olduk. İç tetkik süreci aynı zamanda ağız diş sağlığının bir öz değerlendirmesi, kendini dışardan görme yoludur” dedi.