Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ön saha tamam

İç tetkik süreci hakkında bilgi veren Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Bahar Çelik, “İç tetkik sürecinin tamamlanması SKS-ADSH Akreditasyonu'nun alınması açısından önem arz ediyor. Bu nedenle iç tetkik sürecini çok önemsiyoruz” dedi.

Ağustos sonunda saha ziyaretinin tamamlanması planlanan iç tetkik süreci; İç Denetçi Mustafa Taşdelen Başkanlığı'nda, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik, Dt. Özlem Arık ve Mali Hizmetler Uzmanı Osman Efe Şahin tarafından yürütülüyor.