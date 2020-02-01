Ahmet Erbaş: "Hastane işini hızlandırmamız lazım"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Hastane işini mutlaka hızlandırmamız lazım. Ben bunu sayın sağlık bakanına söyledim" dedi.

Erbaş, düzenlediği basın toplantısında, şehir ve ülke gündemini değerlendirdi.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nin 2007 yılında yapıldığını belirten Erbaş, "Bir fotoğraf görmüştünüz, sayın milletvekili arkadaşlarımızla beraber mecliste beşimiz bir aradaydık. Yemek sofrasında bir fotoğraf çektirmiştik, güzel bir şey. Orada biz, AK Parti'deki üç arkadaşımıza da aynı şeyi söyledik, milletvekilimiz Fazıl beyle benim düşüncelerim, mutlaka ve mutlaka bir B planınız olsun. Eğer yalnızca bu hastanenin bu şekilde bitirileceği ile ilgili bir düşüncemiz, başka da bir planımız yok ise bu hastane öyle duruyor, o hastanede hareketin olabilmesi için tekrar bir daha seçi kararının alınması lazım, biz ancak kule vinçleri o zaman görüyoruz. Onların da bize söylediği, Şubat ayına kadar firmanın ya da görüşmelerin netleşeceğini, ondan sonra bir karar alınacağını belirtmişlerdi. 1999 yılında sağlık bakanlığına girdim, şu anda içinizde bu bakanlık merkezini en iyi bilen arkadaşlarınızdan biriyim, çünkü ben orada çalıştım. Oradaki işleyişi, oradaki yapıyı, bu şehir hastanesini falan biliyorum ve ivedilikle diyorum ki, alan firmayı da tenzih ederim, mutlaka ekonomik gerekçeleri vardır, şu vardır, bu vardır, bu değil ama bizim herhangi bir gerekçenin arkasına sığınacak durum ve zamanımız yok. Mutlaka bu işi hızlandırmamız lazım. Ben sayın sağlık bakanına bir şey söyledim, Yoncalı bizim için çok önemli, turizm açısından çok önemli, biz oranın kalkınmasını istiyoruz, Yoncalı'ya yatırım yapacak herkes, mutlaka otelini, pansiyonunu veya motelini pazarlarken, yanımda bir fizik tedavi hastanesi var diyor. İnsanlar kaplıcaya fizik tedavi ile ilgili sıkıntıları olduğu için geliyor. Şimdi bizdeki fizik tedavi hastanesinin 225 yatak yerine 100 yatak yapıyoruz. 225 yataklı hastanede 6 ay sıra veriyoruz, peki bunu 100 yatak olarak yaparsak nasıl olacak dedim. Hemen bakan yardımcısına dönerek böyle bir şey olur mu? 'Bu karar nasıl yapılmış' dedi. Benim bildiğim yine tırnak içinde söylüyorum, 'diğer hastanenin de çürük raporu var'. Şimdiye kadar niye güçlendirilmedi onu anlamıyorum. Normalde bu hastane yapıldığı zaman o hastane yıkılacaktı, çünkü ilk çıkış şekli, düşünce yapısı bu, sonradan dendi ki 'bu hastane yıkılmayacak', yıkılmasın. Eğer yıkılmasına gerek yoksa yıkılmasın tabi ki. Ama güçlendirilmesi gerekiyorsa mutlaka güçlendirilsin, şehir içindeki hastanenin sıkıntısı var. Eski SSK hastanesi dediğimiz, şu anda kullandığımız Evliya Çelebi Hastanesi de 2007 yılında yapılmış, gören de zanneder ki 50 yıllık hastane" diye konuştu.

"Taş üstüne taş koyanlardan Allah razı olsun"

Kütahya'da ivedilikle yapılması gereken çok iş olduğunu dile getiren Milletvekili Ahmet Erbaş, "Herkesin kendisine göre bir siyaset anlayışı veya yürüme şekli var. Benim ve bizlerin amacı şu; sandık bir tarafta, orada 4 yılda, 5 yılda vatandaşın önüne konuyor o vatandaşın kendi şahsi kararı ama eğer bu vatandaş bizleri bir yere görevlendirdiyse, oylarıyla bir yere seçtiyse biz son güne, son saniyesine kadar bunun hakkını vermek zorundayız ve bunun mücadelesini yapmak zorundayız. Şimdiye kadar siyaseten, iş adamı, STK'lar, özel kamu kuruluşları olarak ve siz basın mensupları olarak Kütahya'ya taş üstüne taş koyanlara hepsinden Allah razı olsun.Her şey güllük gülistanlık veya her şey çok kötü demek istemiyorum, iyi olanları iyi şekilde paylaşalım, eğer eksik varsa bunu söyleyelim. Derdimiz şu; maalesef biz içimize atmayı ve bazen de halının altına süpürmeyi seviyoruz ama o yığınlar büyüyor büyüyor karşımıza başka şekilde çıkıyorlar. Benim gördüğüm; moralimiz yok. Kütahya olarak bir piyar moralimiz yok. Geçen sene için söylediğimiz 'Kütahya Seni Bekliyor' kampanyasıyla gerçekten bir ivme kazandık. Yaklaşık 25 milyon insana ulaştığımızı söylemiştim. Geçen hafta yine bu kampanya sayesinde Almanya Stuttgart'taki fuara davet edildik. Daha çok doğayı sevenlerin gittiği, karavancıların, çadırcıların gittiği bir fuar. Orada asli şehir olarak Bursa ve Yalova'yı seçmişler. Üçüncü şehir olarak Kütahya'yı eklettik. Resmi olarak da olarak bir konuşma yaptım, oradaki arkadaşların hepsini Kütahya'ya davet ettim. Bu hep birlikte yapılacak bir şey. Benim, Ahmet'in, Ferhan'ın veya bir başkasının işi değil, bu memleket hepimizin memleketi. Geçen yıl ilimize 54 bin asker gelmiş gitmiş, bunun anlamı şudur, buraya yaklaşık olarak 54 bin aile gelmiştir. Yine 50 bine yakın öğrencimiz var. Güzel şeyler oluyor mu? Oluyor tabi ki, bunlara hak veriyor ve kabul ediyoruz ama eksik gördüğümüz ve ivedilikle yapılmasını istediğimiz bazı işler var" şeklinde konuştu.

"Komşumuz Sırdırgı'da fay hattının aktif hale geldiği söyleniyor"

Kütahya'nın deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan Erbaş, "Son bir hafta önce Elazığ ve Malatya'da yaşanan o acı olaydan, depremden sonra rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara da acil şifalar. Bizim buradaki evlerimizin ve özellikle kamu kurum ve kuruluşların ve hastanelerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bütün yer bilimcileri şu anda Manisa Sındırgı fay hattının aktif hale geldiğini söylüyor. Sındırgı dediğiniz Van'da değil, Edirne'de değil, hemen yanımız. Bu fay hatta eğer gerçekten aktif hale geldiyse, bunun birinci derecede etkileyeceği vilayet Kütahya. Ama hala bir hastanemiz yok. Şu anda 3 hastanemizin de 6.8 gibi Allah göstermesin bir depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda şüphelerimiz var, herkesin şüphesi var, kamuoyunun şüphesi var. Bizim sağ, sol, hangi düşünce de olursak olalım ivedilikle mutlaka hastane için tekrar tekrar bir kampanya yapmamız lazım. Elazığ'da bir deprem oldu, Allah vermesin ama Elazığ'ın o konuda içinin rahat olduğu tek bir şey vardı, bin yataklı şehir hastaneleri var. Hiçbir sıkıntı çekmediler, hiçbir problem yaşamadılar. Dün Sedat arkadaşım kendi çocuğu ile ilgili bir şey anlattı, küçük çocuk rahatsızlanıyor, 3 hastane dolaşıyor, 4. Hastane de bir buçuk saat sonra sıra geliyor acillerimizde. Doktor eksikleri biraz giderildi, biraz doktor geldi ama bizim mutlaka fiziken bir hastaneye ihtiyacımız var. Ben aday olduğum günden beri söylediğim bir cümlenin hala arkasındayım, şehir hastanesinin bu şekilde bitme ihtimali yok, bunun bir şekilde firmayla oturup ne yapılacaksa karar verilip ve eğer tekrar ele alınacaksa orayı devlet veya TOKİ aracılığıyla yapmak lazım" ifadelerini kullandı.