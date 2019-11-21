Ahmet Erbaş: "İŞ-KUR alımlarında belediyelerin kotası belli olsun"

İŞ-KUR eleman alımlarında belediye başkanının hangi partiye mensup olduğunu gözetmeksizin kota verilmesi gerektiğinin altını çizen Milletvekili Ahmet Erbaş, "Özellikle İŞ-KUR üzerinden yaptığınız çalışmaları takdir etmemek imkânsız ve teşekkür ediyoruz fakat burada bir kıstas koymamız gerekir. Belde belediyeler, ilçe belediyeler ve il belediyelerinin kaç kişiyi ve nasıl çalıştıracaklarını baştan belirlememiz lazım. Eğer bu kıstasları, mesela nüfus oranı ölçüsünde koymazsak adalet duygusu zedeleniyor. Şöyle bir intiba olmaya başlıyor; X partinin belediyesi daha çok İŞ-KUR üzerinden eleman çalıştırıyor veya bir başka partininki az. Bu yapıldığı an otomatikman devlete olan güven de sarsılıyor. Buna da bir kıstas getirirseniz seviniriz” dedi.