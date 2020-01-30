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Ahmet Erbaş: "Kütahya ikinci derece deprem kuşağında, binalar gözden geçirilsin"

Coğrafi bilgi sistemleri ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de görüşüldü.

Coğrafi bilgi sistemleri ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de görüşüldü. Görüşmelerde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz alan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Depremde binaları yıkan kalitesiz malzeme değil, bu kalitesiz malzemeyi kullanmaktan çekinmeyen kalitesiz insan faktörüdür" dedi.


Kütahya'nın 2. derece deprem bölgesi olduğunu ve başta kamu binaları olmak üzere tüm binaların yeniden incelenmesini isteyen Milletvekili Erbaş, “AFAD'ın geçen hafta yayınladığı rapora göre Kütahya 2.derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bu sebeple her türlü inşaatta deprem yönetmeliğine kesinlikle uyulmalıdır. Yapıların sürekli yapı kontrolleri yapılmalıdır. Afet ile mücadele yöntemleri belirlenmeli ve bir saniye kaybetmeden harekete geçilmelidir. Başta kurum binaları olmak üzere güçlendirilmesi veya yıkılması gerektiği tespit edilmiş tüm binalar tekrar incelenmeli, en ufak bir ayrıntıyı dahi atlamadan can kayıpları bir daha yaşanmasın diye ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Kütahya'da mevcut sağlık binalarının bazıları dökülmektedir. Bu binalar acil olarak güçlendirilmelidir" diye konuştu.

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