Ahmet Erbaş: "Tanıtım kampanyasında 25 milyon kişiye ulaştık"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, başlattıkları 'Kütahya seni bekliyor' kampanyası ile yaklaşık 25 milyon kişiye ulaşıldığını ifade etti.

Erbaş, 2019 yılı içerisinde TBMM ve hükümet nezdinde Kütahya için yaptığı çalışmaları anlattı.

Milletvekili Erbaş, "Birlikte yürümeye başlayalım sonrası da gelecektir. Bizler Kütahya'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediyoruz ve Kütahya'nın dertlerini, sorunlarını orada dile getiriyoruz. Şehrimizin sorunlarından olan tanıtımı noktasında gayret gösteriyoruz. Artık birbirimizi iterek, öteleyerek Kütahya'nın bir yere varamayacağını anladık" diye konuştu.

"Gecemizi gündüzümüze katarak Kütahya için çalışıyoruz" diyen MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, kendisi tarafından başlatılan ancak herhangi bir siyasi anlayış gütmeden tüm Kütahya tarafından benimsenerek desteklenen "Kütahya Seni Bekliyor" Projesi ile 25 milyon insana ulaşıldığını dile getirdi.

Kütahya'nın tanıtım eksikliğini hızlı bir şekilde gidermek için yeni projeler peşinde olduğunu bildiren Milletvekili Erbaş, Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti'nin dünyaya tanıtılması gerektiğine vurgu yaptı ve bu konuda yaptığı girişimleri anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini ifade eden Ahmet Erbaş, Şanlıurfa'nın bu çalışmadan sonra 3 milyon turist ağırladığını, benzer bir çalışmanın da Aizonai Antik kenti için yapılabileceğini söyledi.

Kendisinin Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduğunu söyleyen Erbaş, siyasiler başta olmak üzere tüm Kütahyalıların bu yönde uğraş vermesini istedi ve "2020 yılının olmasa da 2021-2022 ya da 2023 yılının mutlaka Aizonai yılı ilan edilmesi için çalışalım" ifadelerini kullandı.