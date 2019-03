Ahmet Sami Kutlu: "31 Mart, sıradan bir yerel seçim değil"

Kutlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve AK Parti Kütahya milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte, 'Mahalle Buluşmaları' etkinliği kapsamında Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Verilen her oyun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek anlamına geldiğini dile getiren Kutlu, "AK Partimiz hem genel, hem de yerel politikalarda birçok hizmetler yaptı. Zaman zaman eksikliklerimizi bu kampanya döneminde bizlere ifade ediyorsunuz. Gerçekten eksik yaptığımız, zamanla yapamadığımız şeyler var. Bunun yanında yaptığımız birçok hizmette var. Bunları daha sonra hatırlatırız belki ama şuna da dikkat edeceğiz. Yapamadığımız şeyleri de içtenlikle, samimiyetle kabul edip yeni dönemde teşkilatımızla, milletvekillerimizle ve özellikle de Cumhurbaşkanımızın ekibiyle, bakanlarıyla hep birlikte eksik ve varsa tamamlayacağız. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye şartlarında merkezi hükümetimizin AK Partimizle belediyemizin AK Parti'den olması aynı lisandan konuşması, aynı siyasi ekipten oluşması yapılacak çalışmalar açısından çok önemlidir. Aksi halde Türkiye şartlarında hükümetle yerel yönetimlerin farklı siyasi anlayışlarda olmasının kan uyuşmazlığına, bir uyumsuzluğa neden olduğu hakikattir. Onun için liderimiz, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya'da belediyecilik anlamında görevlendirdiği Belediye Başkan adayı bendenizim. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Belediye Başkanlığı olarak AK Parti'ye vereceğimiz her oy aslında Cumhurbaşkanımıza destek anlamına gelmektedir. Çünkü bu sadece sıradan bir yerel seçim değil. Biz öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki; her dönem çok önemli, her seçim bizim için çok önemli. Şu bir hakikat 31 Mart seçimleri de çok önemli. Malum çevreler ‘24 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın seçilmesi sonuçlarını bir şekilde sorgulanır hale getirmek, tekrar Cumhurbaşkanımıza AK Partimize olan güvenin sarsıldığı algısını oluşturup, arka arkaya başka seçimlerle Türkiye'nin istikrarını, ülkemizin geleceğini karartmak istiyorlar. Allah'ın izniyle bu güne kadar bu müdahalelere, bu ayak oyunlarının hepsine milletimizin teveccühüyle, desteğiyle karşı koyduk, bundan sonra da Allah'ın izni, inayeti, sizlerin teveccühüyle bu gidişatın yine ülkemizin, devletimizin, milletimizin menfaatine olacağı konusunda hiçbir tereddütümüz bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.